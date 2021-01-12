استهداف محل لبيع المشروبات الكحولية في منطقة الأعظمية

2021/01/12 | 17:34 - المصدر: بغداد اليوم

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افاد مصدر أمني ، اليوم الثلاثاء، محل لبيع المشروبات الكحولية في منطقة الأعظمية

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن " انفجرت رمانة صوتية على محل لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة الكسرة التابعة لحي الاعظمية دون اصابات تذكر وحدثت اضرار فقط بواجهة المحل".

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