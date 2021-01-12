تشكيلة منتخب العراق الكروي للقاء نظيره الاماراتي اليوم

2021/01/12 | 17:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أعلن مدرب منتخب العراق بكرة القدم، الصربي كاتانيتش، عن تشكيلة الفريق للقاء اليوم أمام نظيره الاماراتي، بلقاء ودي استعدادي للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وتألفت التشكيلة من جلال حسن لحراسة المرمى، وللدفاع، فيصل جاسم وريبين سولاقا واحمد ابراهيم وعلاء مهاوي وعلي عدنان، وللوسط،صفاء هادي ومحمد قاسم وسجاد جاسم وابراهيم بايش، وللهجوم محمود خليل، حيث يلعب الاخير لأول مرة في التشكيلة الاساسية للمنتخب، إضافة لسجاد جاسم.

ويستضيف منتخب الامارات بكرة القدم اليوم الثلاثاء ( 12 كانون الثاني 2021)، في دبي نظيره العراقي في لقاء ودي إستعدادي للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،إن" اللقاء سيقام عند الساعة السادسة والنصف مساءً، ويجري على ملعب زعبيل في دبي، بقيادة طاقم تحكيم دولي عُماني مؤلف من، أحمد الكاف ( حكم ساحة ) أبوبكر العمري ( مساعد أول ) راشد الغيثي ( مساعد ثان ) وسلطان محمد صالح حكم رابع من الإمارات".

منتخب العراق- منتخب الامارات- مباراة ودية- الساعة السادسة مساءً- ملعب زعبيل في دبي- تبث على قناتي ابو ظبي الرياضية الاماراتية و (U TV) العراقية.

وكان منتخب العراق قد أجرى آخر وحدة تدريبية مسائية أمس الاثنين قبل اللقاء.

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