مجلس النواب يعقد جلسة جديدة غدا الاربعاء

2021/01/12 | 17:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قررت رئاسة مجلس النواب عقد جلسة اعتيادية جديدة يوم غد الاربعاء .وسيتضمن جدول الاعمال التصويت على مقترحي قانونين والتصويت على 3 تشريعات جديدة ، ثم تقرير ومناقشة" القراءة الثانية"، لمشروعي قانونين ، يليهـا استمرار مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 ، ثم مناقشات عامة مفتوحة./انتهى5

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