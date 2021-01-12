طلبات نيابية جديدة لاضافـة مواد في قانون الموازنة العامـة 2021

2021/01/12 | 17:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تسلمت رئاسة مجلس النواب ، اربعة طلبات رسمية مرفقة بتواقيع نواب كتل مختلفة لإدراج مجموعة مواد في مشروع قانون الموازنة العامة 2021 ومنها تعيين موظفي عقود وزارة الكهرباء وتشريع قانون حماية الموظف الحقوقي ، و تحويل (30) ألف أجور محافظة البصرة إلى عقود وزارية ، واستحداث درجات وظيفية لتثبيت جميع المحاضرين ، مع تضمين مطالب محافظة البصرة في موازنة 2021./انتهى5

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