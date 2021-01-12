27 ترليوناً “بغداد عاجزة عن دفعها” للاستثمار: “املاك غامضة ستباع” واستقطاع الرواتب “مرهون بالنفط”… من سيقرض العراق خارجياً!

2021/01/12 | 17:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد تحدث الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، الثلاثاء، قانون الموازنة لعام 2021، عن ارتفاع اسعار النفط، فيما رأى أن العجز الموجود في الموازنة رقم مبالغ به وغير حقيقي.وقال قصي في حديث متلفز رصدته “يس عراق”: إن “العجز في الموازنة مبالغ فيه، لأن وزارة المالية اهملت السعر الحقيقي لبرميل النفط وافترضت سعرا بائسا، […]

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