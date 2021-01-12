وزير التجارة: الاجتماع المشترك مع إيران سيحدد المعوقات لإزالتها أمام الاستثمار

2021/01/12 | 17:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكد وزير التجارة علاء الجبوري، أن الاجتماع المشترك مع الجانب الإيراني سيحدد المعوقات لإزالتها أمام الاستثمار، مبيناً أن الاقتصاد العالمي الجديد يؤكد على التعاون الإقليمي والتكامل المناطقي في الاقتصاد.

وقال وزير التجارة علاء الجبوري خلال الاجتماع الذي حضرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدداً كبيراً سيحضر اليوم في طهران، لنمثل ملامح وأدوات الاقتصاد العراقي، بشقيه الحكومي والخاص، لذلك فاليوم وجودنا هنا لتأشير ما هي المعوقات التي يمكن أن تعمل عليها الحكومتان لإزالتها وتخفيفها في البيئة الاستثمارية".

وأضاف، أن "هذه الدورة أتت في ظروف استثنائية يعيشها الاقتصاد العالمي، وليس الاقتصاد العراقي فقط، حيث جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وتوقف حركة التنقل، فضلاً عن توقف بعض الصناعات كالطاقات البديلة، إضافة إلى أن هنالك تحدياً في المنطقة بشكل عام، نتيجة اعتمادها على النفط كمورد، حتى تلك الدول التي ذهبت بشكل كبير حول الاعتماد على غير النفط، واعتمدت في جزء على النفط".

وأشار إلى أن "الاقتصاد العالمي الجديد كما يقول البعض، أكد على التعاون الإقليمي الموجود، فلا بد أن نذهب بشكل كبير نحو الاكتفاء الذاتي، والتكامل المناطقي في الاقتصاد، حيث إن هذا النوع يتطلب بيئة حاضرة ومشجعة".

وانطلق في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، الاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية المشتركة بين العراق وإيران في طهران.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير التجارة علاء الجبوري ترأس الوفد العراقي، فيما ترأس الوفد الإيراني وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان"، مشيراً إلى أن "الاجتماع سيتطرق إلى الطاقة والكهرباء وتوسيع الخطوط المواصلاتية والجمارك".

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