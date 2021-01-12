بخمس خطوات.. أنقرة تفتح

2021/01/12 | 17:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطواتٌ متسارعة تسير بها تركيا في الأسابيع الأولى للعام الجديد، ورغم أنها تصب في عدة مسارات، إلا أن أبرزها تلك المتعلقة بطبيعة العلاقة التي تربطها مع دول الاتحاد الأوروبي

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