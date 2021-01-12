بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة مجلس النواب الاربعاء

2021/01/12 | 17:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس النواب يوم غد الاربعاء جلسته رقم 35 للتصويت واجراء القراءة الثانية لعدد من مشاريع القوانين.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، اليوم الثلاثاء: ان مجلس النواب يعقد جلسته رقم 35 في تمام الساعة الثالثة مساءً من يوم غد الاربعاء الموافق 2021/1/13.

واضافت ان الجلسة ستتضمن 9 فقرات، 5 منها للتصويت على عدد من مشاريع القوانين، أهمها التصويت على مقترح التعديل الثالث لقانون المحاسبين والمدققين رقم 185 لسنة 1969، مشيرة الى ان الفقرات الأخرى تتضمن اجراء القراءة الثانية لمشروعي قانونين.

واشارت الى ان الجلسة ستستمر بمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021.

وادناه وثيقة بفقرات الجلسة.

PUKmedia عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب

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