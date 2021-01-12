تعقيب على مقترح المعارض السوري كمال اللبواني - صلاح بدرالدين

2021/01/12 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين في الأسبوع الأول من العام الجديد أطلق المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني ماسماه مبادرة للانقاذ عبر اربعة مقاطع من – اليوتيوب – حتى كتابة هذه السطور والتي استهلها بمايلي :( أولا - خطة روسيا لشق المعارضة واشراكها في انتخاب بشار لاعادة انتخاب الأسد مصادر تؤكد على موافقة النظام على مشاركة قسم من المعارضة ولهم اربعة وزارات من – منصة موسكو والقاهرة عبر كل من جمال سليمان وخالد المحاميد ،وها ......





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