الهجرة: عودة وجبة جديدة من النازحين إلى مناطقهم في نينوى

2021/01/12 | 17:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الاثنين، عودة 1766 نازحا كدفعة جديدة من مخيمات السلامية في محافظة نينوى الى مناطق سكناهم الاصلية، ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة لإعادة النازحين.وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان، إنه “بتوجيه و متابعة وزيرة الهجرة و المهجرين ايفان فائق جابرو، تم أعادة […]

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