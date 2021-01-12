في البصرة والأنبار ونينوى.. الخلية توجز فعاليات القوات الأمنية

2021/01/12 | 17:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أوجزت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، فعاليات القوات الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للخلية، تلقى "ناس" نسخة منهن (12 كانون الثاني 2021)، أنه "وفقاً لمعلومات دقيقة وردت الى جهاز المخابرات الوطني العراقي تفيد بوجود حزام ناسف ومخلفات حربية تابعة لعناصر داعش الارهابي في منطقة باب لكش في الجانب الايمن لمدينة الموصل، تم تشكيل قوة مشتركة من الجهاز والفوج الخامس التابع لشرطة طوارىء نينوى، حيث تمكنت القوة من العثور على حزام ناسف ورمانة يدوية هجومية ومستمسكات تعود لاحد عناصر داعش صادرة بحقه مذكرة قبض ومخازن اسلحة وملابس تعود لعناصر داعش الارهابي تم التعامل معها أصوليا".

وأضاف البيان أن "قيادة عمليات البصرة نفذت واجب تفتيش ( الوعد الصادق) المرحلة الاولى (الصفحة الرابعة) في المحافظة، حيث تم القاء القبض على مطلوبين اثنين وفق جنائية مختلفة وضبطت بندقية كلاشنكوف".

وتابع، أن "قوة من جهاز مكافحة الارهاب فوج الوحدة التكتيكية الأولى قوة الصيد الماهر خرجت لتنفيذ واجب في محافظة الانبار – قضاء الفلوجة، حيث تمكنت من القاء القبض على احد الأهداف المطلوبة، واتخذت بحقه الاجراءات القانونية".

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