حصة الذهب تتجاوز الدولار في احتياطات روسيا للمرة الأولى

2021/01/12 | 17:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تجاوزت حصة الذهب من الاحتياطات الدولية لروسيا البالغة 583 مليار دولار، الدولار الأمريكي للمرة الأولى على الإطلاق، مع السعي لتقليل التعرض للأصول الأمريكية.

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