2021/01/12 | 17:48 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزارة التخطيط تكشف عن ارتفاع عدد سكان العراق في العام 2020 الى أكثر من 40مليون نسمة

التخطيط: عدد السكان وصل في العام الماضي الى 40مليوناو150 الف نسمة

التخطيط: تحديد عدد سكان العراق جاء بناء على التقديرات السكانية التي يعدها الجهاز المركزي للإحصاء

التخطيط: النسبة الأعلى بين الفئات العمرية بالعراق تترواح من 15 عاما الى 64عاما تليها فئة صغار السن

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