2021/01/12 | 17:49 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الثلاثاء، بارتفاع معدلات التبادل التجاري في منفذ مندلي الحدودي مع ايران شرقي المحافظة بنسبة 40% عن الفترات الماضية.

وقال مدير ناحية مندلي وكالةً مازن اكرم في تصريحات تابعتها 7sky، إن “توافد القوافل التجارية المحملة بالبضائع نحو منفذ مندلي، (93 كم شرق بعقوبة)، ارتفع بنسبة اكثر من 40%”، معتبراً الامر “بادرة ايجابية لعودة انتعاش المنفذ وتبعاته الايجابية في تشغيل الايادي العاملة والحد من الازمة المعيشية في مندلي جراء البطالة وتبعات جائحة كورونا”.

وبين أكرم أن “معدل دخول الشاحنات الوافدة من الحدود الايرانية ارتفع من 60 الى 100 شاحنة يومية فأكثر وسط اجراءات رقابة وسيطرة نوعية محكمة وبإشراف ومتابعة الاجهزة الامنية التي تتولي تأمين المنفذ”.

وأضاف، أن “عمليات التبادل غير القانونية والتهريب تلاشت بشكل كبير بعد احكام قوات الامن السيطرة على المنفذ”.

واغلقت الحكومة العراقية في اذار الماضي منفذ مندلي ضمن اجراءات الوقاية من وباء كورونا واعاد افتتاحه في تموز الماضي وتحت حماية امنية مشددة للحد من عمليات التهريب والتبادل التجاري غير القانوني الذي تمارسه جهات متنفذة.

وتؤكد الاحصائيات شبه الرسمية أن حجم التبادل التجاري بين العراق وايران عبر المنافذ الحدودية يتجاوز 12 مليار دولار سنوياً.

ويبلغ عدد المعابر التجارية بين إيران والعراق 9 معابر، أهمها معبر الشلامجة في محافظة البصرة (جنوب)، زرباطية في محافظة الكوت والمنذرية، وبرويز خان في ديالى (وسط)/ وجومان في أربيل باقليم كوردستان.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع التبادل التجاري مع ايران عبر منفذ مندلي بنسبة 40% 7 SKY TV.

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