“المعلومة” تعلن تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة الامارات

2021/01/12 | 17:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلن مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم سريتشكو كاتانيتش، عن تشكيلة اسود الرافدين لمواجهة الامارات الودية.

وسيبدأ كاتانيتش المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: جلال حسن، خط الدفاع: فيصل جاسم وريبين سولاقا واحمد ابراهيم وعلاء مهاوي وعلي عدنان، خط الوسط: صفاء هادي، سجاد جاسم، محمد قاسم، ابراهيم بايش، خط الهجوم: محمود خليل.

يذكر ان المباراة ستنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.



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