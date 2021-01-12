برلماني كردي: مليار دولار حجم الفساد والسرقات في معبر حدودي داخل الإقليم

2021/01/12 | 18:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/السليمانية…

أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن كتلة التغيير علي حمه صالح، الثلاثاء، امتلاكه الأدلة والوثائق التي تثبت عمليات الفساد الكبيرة في معبر باشماخ الحدودي.

وقال حمه صالح لـوكالة /المعلومة/، إن “إدارة المعبر رفعت دعوى قضائية ضدي، وأنه سيقوم بالمثول أمام القضاء في كردستان، بعد رفع الحصانة عليه من قبل برلمان الإقليم”.

وأضاف أنه “أمتلك الأدلة الرسمية التي تثبت تورط شخصيات حزبية وحكومية بملفات فساد خطيرة تصل إلى قرابة مليار دولار في الفترة الممتدة منذ النصف الثاني من عام 2019، وحتى نهاية 2020”.

وأشار إلى أن “هذه الأرقام تمثل معبرا حدوديا واحداً داخل الإقليم، فيما ستكون الأرقام خيالية وبمليارات الدولار إذا ما احتسبنا السرقات والفساد في معابر إبراهيم الخليل وحاج عمران وغيرها”.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان قد أعلنت عن تشكيل لجنة مشتركة بينها وبين وزارة البيشمركة، من أجل السيطرة على عمليات الفساد في المعابر الحدودية داخل الإقليم.



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