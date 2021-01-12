2021/01/12 | 18:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]بناءً على الدعوة المقدمة من قبل وزير الدولة لشؤون الدفاع الاماراتي محمد بن احمد البواردي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع يزور الامارات ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع يزور الامارات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).