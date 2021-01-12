الماليـــة النيابية تستأنف مناقشاتها لمواد وبنود الموازنة العامة

2021/01/12 | 18:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد استأنفت اللجـــنة الماليـــة النيابية مناقشاتها لمواد وبنود مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ .

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