استقالة جماعية من الحكومة الكويتية

2021/01/12 | 18:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال الناطق باسم الحكومة الكويتية، الثلاثاء، إن الوزراء قدموا استقالتهم لرئيس الحكومة صباح الخالد الحمد الصباح، ووضعوها تحت تصرفه.

وصرح طارق المزرم في تدوينة تابعها "ناس"، إن "رئيس الوزراء استقبل في قصر السيف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حمد جابر العلي الصباح، وأصحاب المعالي الوزراء، حيث رفع لسموه استقالة كل من أعضاء الحكومة، واضعين إياها تحت تصرف سموه".

وأوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن ذلك جاء "في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة، في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، وما تقتضيه المصلحة الوطنية".

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