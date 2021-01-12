2021/01/12 | 18:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وزير التجارة العراقي علاء الجبوري، أن الاجتماع المشترك مع الجانب الإيراني سيحدد المعوقات لإزالتها أمام الاستثمار، مبيناً أن الاقتصاد العالمي الجديد يؤكد على التعاون الإقليمي والتكامل في الاقتصاد.وقال وزير التجارة علاء الجبوري خلال …

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