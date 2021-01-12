ضبط 35 غالون مفخخ شمال غرب الرمادي

2021/01/12 | 18:20 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بالاستيلاء على 35 غالون مفخخ شمال غرب مدينة الرمادي .

وقال المصدر في تصريح لـ 7sky، إن “القوات الامنية شرعت بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق استهدفت منطقة زنكوره شمال غرب مدينة الرمادي، أسفرت عن ضبط 35 غالون مفخخ سعة 20 لتر يحوي كميات كبيرة من مادة السيفور شديدة الانفجار “.

وأضاف، أن “فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول المواد المتفجرة المضبوطة دون وقوع أي اصابات في صفوف القوات المداهمة”، موضحا ان “معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من العثور على الغالونات المفخخة”.

يشار الى ان القوات الامنية تقوم بين الحين والاخر بعمليات امنية استباقية لتطهير المناطق المحررة في الانبار من بقايا واسلحة ارهابي داعش.

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