مسيحيون: الحشد وقف معنا مواقف وطنية وإنسانية ونرفض استهدافه

2021/01/12 | 18:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/نينوى…

أكد رجل الدين المسيحي خوري قيران، الثلاثاء، أن الحشد الشعبي كانت له مواقف مع المسيحيين في الدفاع عن مناطقهم وساهموا بتحريرها من سيطرة داعش الإرهابي.

وقال قيران لـوكالة /المعلومة/، إن “المسيحيين يرفضون بشكل قاطع الاستهداف العلني والواضح للحشد كمؤسسة وللرموز والقيادات الوطنية وعلى الجميع أن يتصدوا لهذا الاستهداف الواضح”.

وأضاف أن “الحشد وقف مع المسيحيين مواقف وطنية وإنسانية ستتذكرها الأجيال بعد أن تخلى عنا الجميع وتركونا نواجه مصير لوحدنا، لكن قادة الحشد وقفوا وقفة يشهد لها التاريخ ولم يفرقوا بين دين وطائفة”.

وأشار إلى أن “الاستهداف الأمريكي للحشد الشعبي مرفوض من جانبنا ونعلن وقوفنا ومساندتنا لرئيس الهيئة فالح الفياض وكل الشخصيات التي تتعرض للاستهداف المباشر ومحاولة النيل منها”.

وأدرجت مؤخرا وزارة الخزانة الأمريكية رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض على لائحة العقوبات، الأمر الذي لاقى اعتراضا شعبيا واسعا.



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