الحكومة تمنح الموظفين 60 يوماً لتحديث بياناتهم البايومترية

2021/01/12 | 18:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، ان مجلس الوزراء قرر منح الموظفين مدة 60 يوماً لتحديث بياناتهم البايومترية داعيا الموظفين للإسراع بتحديث بياناتهم البايومترية.

وقال ناظم في مؤتمر صحفي، ان “نسب الشفاء من كورونا في تزايد ووضع العراق جيد قياسا بأعداد الإصابات في السلالة الجديدة من كورونا ونهيب بالمواطنين اعتماد المعلومات من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا”، مبينا ان “مجلس الوزراء قرر إعفاء المواطنين من دفع الرسوم على الطرود البريدية”.

واضاف ناظم، ان “مجلس الوزراء صوّت على دعم القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص، مع منح الأولوية للقطاع الصناعي في المنافسة وتجهيز مؤسسات الدولة بمنتجاتها”، لافتا الى ان “مجلس الوزراء عد بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد واحدة من المستمسكات الرسمية المعتمدة في دوائر الدولة، كما قرر منح الموظفين مدة 60 يوماً لتحديث بياناتهم البايومترية و يجب على الموظفين الإسراع بتحديث بياناتهم البايومترية الحكومة عازمة على محاربة نزعة انحسار المشاركة في الانتخابات “.

واكد ان “وزارة الخارجية تتابع القرارات الصادرة من الخزانة الأميركية”.

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