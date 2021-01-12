الموسوي : قائد الشرطة الاتحادية يمتلك ست سيارات دفع رباعي مدججة بالسلاح لحمايته

2021/01/12 | 18:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

انتقد النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي ، موكب حماية قائد الشرطة الاتحادية والمتكون من ست سيارات دفع رباعي ، متسائلا في الوقت ذاته عن عدد سيارات موكب حماية وزير الداخلية ، اذا كان قائد الشرطة عدد سيارات حمايته بهذا الحجم .

مخاطبا بالقول اذا كنتم لا تشعرون بالامان خلال تجوالكم في شوارع بغداد وانتم بهذه المناصب الامنية فماذا عن المواطن البسيط.

وقال الموسوي ، في تصريح صحفي ، ان ” تعليمات الموازنة النافذة التي شرعت من قبل مجلس النواب اشترطت ان يتكون موكب حماية الوزير من ثلاث سيارات لا غير فضلا عن اثنين فقط لوكلاء الوزراء”.

واضاف الموسوي ان ” تطبيق القانون من قبل الجهات التنفيذية يجب ان يكون على اتم وجه وان خرقت هذه السلطة القوانين فليس من العدالة فرضها على المواطن وانزال العقوبات بحقه اذ خرق ابسط القوانين“.

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