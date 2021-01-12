2021/01/12 | 18:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الموصل.. القبض على منتحل صفة "عميد" كان ينوي ترقية نفسه إلى "لواء" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/12 | 18:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في الموصل.. القبض على منتحل صفة "عميد" كان ينوي ترقية نفسه إلى "لواء") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في الموصل.. القبض على منتحل صفة "عميد" كان ينوي ترقية نفسه إلى "لواء") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).