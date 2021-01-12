جراحة مُنظارية ناجحة بكربلاء لـ ( تضييق مريء ) مريض ثلاثيني بعد معاناة دامت 10 سنوات

2021/01/12 | 18:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت صالة العمليات الثالثة في مدينة

الامام الحسين(ع) الطبية ، إجراء جراحة

مُنظارية ناجحة لـ ( تضييق مريء ) مريض من

أهالي المُحافظة بعمر ( 30 ) عاماً ،

مُنهية بذلك معاناة دامت 10 سنوات ، في

وقت أشار في

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