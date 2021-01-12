كربلاء: المسرح المعاصر بالعتبة الحسينية يحصد درع الابداع والتميز وثلاث شهادات تقديرية.

2021/01/12 | 18:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت نقابة الفنانيين العراقيين /

المقر العام - ملتقى المسرحيين

العراقيين - بمناسبة يوم المسرح العربي

والذي تم فيه تكريم مجموعة من الاعمال

المسرحية والفنية التي عرضت خلال عام

٢٠٢٠

وحصلت شعبة المسرح ا

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