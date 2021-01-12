بالصور:المئات من الضباط العسكريين يرددون القسم في الصحن الحسيني الشريف

2021/01/12 | 18:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم المئات من الضباط العسكريين من

خريجي الدورة 27 في المعهد العالي

للتطوير الامني والاداري مراسيم ترديد

القسم وتأدية تحية التخرج في صحن الإمام

الحسين عليه السلام

وقال احد الطلبة المتخرجين الملازم

يا

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