للمرة الاولى.. كورونا امريكا يصيب اثنين من الغورلا

2021/01/12 | 18:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} وفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية، ظهرت على الحيوانات أعراض مشابهة لأعراض الإنسان، فيما يعتقد بأنها التقطت العدوى من أحد مشرفي الحديقة الذي لم تظهر عليه الأعراض.

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