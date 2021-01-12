أول تعليق من ترامب على نوايا عزله

2021/01/12 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

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اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، 12 كانون الثاني، 2021، أن مبادرة الديمقراطيين في الكونغرس لإطلاق عملية عزله تثير "غضبا شديدا"، لكنه أشار إلى أنه لا يريد عنفا.

وقال ترامب، في تصريح صحفي خلال مغادرته البيت الأبيض لزيارة الجداد الحدودي مع المكسيك في منطقة ألامو، تعليقا على التحرك لإطلاق عملية عزله: "أعتقد أن ذلك يثير غضبا شديدا".

ورأى ترامب أن هذه المبادرة تمثل "استمرارا لأكبر مطاردة ساحرات في تاريخ السياسة"، مضيفا: "لكننا لا نريد عنفا".

ورفض ترامب مع ذلك الإجابة على سؤال حول ما إذا كان ينوي الاستقالة من منصبه جراء الضغط الذي يتعرض له على خلفية أحداث اقتحام الكابيتول.

وكانت كاثرين كلارك، مساعدة رئيسة مجلس النواب الأمريكي أعلنت في وقت سابق، إن الديمقراطيين في مجلس النواب مستعدون للمضي قدما في إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب.

وقالت كلارك في حديث لشبكة CNN: "يجب أن نعزل ترامب من منصبه، وسنواصل العمل بكل أداة لدينا للتأكد من أن ذلك يحدث لحماية ديمقراطيتنا"، مشيرة إلى أنه "إذا لم يتذرع نائب الرئيس مايك بينس بالتعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي لإزالة ترامب، فسنمضي قدما في إجراءات العزل".

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