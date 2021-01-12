القبض على / 14 / مطلوبا بقضايا جنائية وأرهابية في ديالى

2021/01/12 | 18:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / القت قوات من شرطة ديالى القبض على / 14 / مطلوبا للقضاء بعمليات امنية نفذت في مدن بعقوبة والمقدادية وخانقين والخالص .وقال مصدر امني في شرطة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان المقبض عليهم صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية بتهم جنائية وأرهابية ./انتهى

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