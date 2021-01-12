مجلس الوزراء يصوت على البطاقة البايومترية مستمسكاً رسمياً

2021/01/12 | 18:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / النور نيوز صوت مجلس الوزراء، خلال جلسته الاسبوعية، الثلاثاء، على دعم القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص، فيما قرر اعفاء المواطنين من دفع الرسوم على الطرود البريدية، كما عد المجلس بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد واحدة من المسمتسكات الرسمية المعتمدة في دوائر الدولة. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، خلال …

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