الوائلي يؤكد دعم الكاظمي لملف المنافذ الحدودية

2021/01/12 | 18:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكد رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي ،اليوم الثلاثاء، دعم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لملف المنافذ الحدودية.

وذكرت الهياة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "الوائلي ترأس اجتماعا في مقر الهيأة مع عدد من ضباط وموظفي قسم البحث والتحري من اجل التباحث في السبل الكفيلة بتعزيز العمل في المنافذ ، وضمان حسن الأداء ، والاستعداد لتطبيق الأنظمة الإلكترونية وبرامج الاتمتة لأحكام السيطرة على عمل الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية".

واشار الوائلي، خلال الاجتماع الى ان "النجاحات التي تحققت بملف المنافذ الحدودية كانت بسبب دعم رئيس الوزراء لهياة المنافذ ، والجهود التي بذلت من منتسبي الهيأة لتنفيذ واجباتهم في الإشراف والرقابة والتدقيق والتحري الأمني".

، وأكد الوائلي، "أهمية بذل المزيد من العطاء لتعزيز الإنجازات والحفاظ على ما تحقق"، داعيا ان "يكون العام الحالي حافلا بالتحدي والانجازات وزيادة حجم الإيرادات وضبط المخالفات"، لافتا الى انه "لامجال للأخطاء في عمل الهياة ، وانه لابد ان يكون العمل مبنيا على اساس التكامل والتعاون".

واوضح، انه "سيكون هنالك تقيم دوري لمنتسبي القسم يعتمد على نسب الإنجازات المتحققة والتي تصب في تطبيق استراتيجية الدولة لتحقيق الإيرادات الداعمة للموازنة وضبط المخالفات التي تهدد الاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي وصحة المواطن والمجتمع".

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