انفجار بيروت.. الإنتربول يعمم النشرة الحمراء بحق 3 أشخاص

2021/01/12 | 18:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمّمت الشرطة الدولية "الإنتربول" النشرة الحمراء بحق كل من مالك السفينة التي نقلت مئات الأطنان من نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت، وقبطانها والتاجر الذي اشترى حمولتها، حيث كانت سببا في الانفجار المروع في الرابع من أغسطس الماضي، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني لوكالة فرانس برس.

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