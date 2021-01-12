2021/01/12 | 18:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان شورش اسماعيل، ان العقلية الشوفينية لبعض الاشخاص والاطراف، جعلت عملية التعريب وتهجير سكان المناطق الكوردستانية خارج الاقليم تبدأ بشكل خطر ومخيف.

جاء ذلك خلال لقاء وزير البيشمركة اليوم الثلاثاء 12/1/2021 مسؤول الشؤون السياسية للمناطق المتنازع عليها في القنصلية البريطانية توم هايد والوفد المرافق له في اربيل .

واشار هايد خلال اللقاء الى انهم مطلعون على سوء اوضاع السكان الكورد في المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم ويريدون ان يكون لهم دور في تهدئة الاوضاع وحماية الامن والتعايش المشترك في المنطقة.

من جانبه اوضح وزير البيشمركة، ان شعب كوردستان وحكومة الاقليم تحمي دائما اسس السلام والتعايش المشترك للقوميات والمكونات المختلفة، وخلال الفترة الماضية وبسبب تواجد قوات البيشمركة في المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم، تم قطع الطريق على تلك العقلية وكانت جميع المكونات من الكورد والعرب والتركمان والمسيحيين وكافة القوميات محمية، ناهيك عن السلم الامني والاستقرار في تلك المناطق، مضيفا، انه وفق الدستور العراقي، لا يجوز ولا يمكن للجيش العراقي الجديد التدخل في هذه المسالة.

ودعا وزير البيشمركة بريطانيا الى جانب المنظمات الدولية لحقوق الانسان الى اخذ دورها لايقاف هذا الظلم والاضطهاد بحق اهالي تلك المناطق، والذي يضع التواصل الاخوي والتعايش التاريخي للقوميات والمكونات المختلفة في خطر.

PUKmedia

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير البيشمركة: التعريب يضع التعايش التاريخي للمكونات في خطر) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير البيشمركة: التعريب يضع التعايش التاريخي للمكونات في خطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).