مجلس الوزراء يعد بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد مستمسكاً رسمياً

2021/01/12 | 18:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدّ المتحدث باسم مجلس الوزراء الاتحادي حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد مسمتسكاً رسمياً معتمداً في دوائر الدولة.

وقال ناظم خلال مؤتمر صحافي تابعه PUKmedia، ان مجلس الوزراء عدّ بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد واحدة من المسمتسكات الرسمية المعتمدة في دوائر الدولة، مشيرا الى ان المجلس قرر منح الموظفين مدة 60 يوماً لتحديث بياناتهم البايومترية.

وأضاف: انه يجب على الموظفين الإسراع بتحديث بياناتهم البايومترية، لافتا الى ان الحكومة عازمة على محاربة نزعة انحسار المشاركة في الانتخابات.

وحول جائحة كورونا في العراق، بيّن ناظم، ان نسب الشفاء من كورونا في تزايد، وان وضع العراق جيد قياسا بأعداد الإصابات في السلالة الجديدة من كورونا، مهيبا المواطنين باعتماد المعلومات من وزارة الصحة بشأن الفايروس المستجد.

وتابع المتحدث باسم الحكومة الاتحادية، ان موازنة 2021 مبنية على الورقة الإصلاحية، موضحا ان مجلس الوزراء الاتحادي قرر إعفاء المواطنين من دفع الرسوم على الطرود البريدية.

وقال ايضا، ان مجلس الوزراء صوّت على دعم القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص، مئكدا على منح الأولوية للقطاع الصناعي في المنافسة وتجهيز مؤسسات الدولة بمنتجاتها.

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