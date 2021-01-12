ترامب يحذر: محاولة عزلي تشكل خطراً على الولايات المتحدة

2021/01/12 | 18:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محاولة الديمقراطيين لمساءلته بتهمة التحريص على العنف تشكل خطراً على الولايات المتحدة.

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