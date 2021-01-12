ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأعلى مستوى منذ مارس

2021/01/12 | 18:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصلت عوائد السندات الأمريكية ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لأعلى مستوى منذ مارس/آذار الماضي.

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