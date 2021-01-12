أول تعليق من ترامب على محاولات ’عزله’ من الرئاسة

2021/01/12 | 18:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعتبر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن مبادرة الديمقراطيين في الكونغرس لإطلاق عملية عزله تثير "غضبا شديدا"، لكنه أشار إلى أنه لا يريد عنفا.

وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به خلال مغادرته البيت الأبيض لزيارة الجدار الحدودي مع المكسيك في منطقة ألامو، تعليقا على التحرك لإطلاق عملية عزله: "أعتقد أن ذلك يثير غضبا شديدا".

ورأى ترامب أن هذه المبادرة تمثل "استمرارا لأكبر مطاردة ساحرات في تاريخ السياسة"، مضيفا: "لكننا لا نريد عنفا".

ورفض ترامب مع ذلك الإجابة على سؤال حول ما إذا كان ينوي الاستقالة من منصبه جراء الضغط الذي يتعرض له على خلفية أحداث اقتحام الكابيتول.

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