بومبيو: النظام الإيراني عبارة عن متطرفين يهتفون بالموت لأميركا منذ توليهم الحكم

2021/01/12 | 18:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو صورا لمسؤولين إيرانيين على حسابه في تويتر بينهم المرشد الإيراني، علي خامنئي، معتبراً أن هؤلاء يهددون أميركا وإسرائيل كل يوم.

كما نشر بومبيو في تغريدة، صورا للرئيس الإيراني، حسن روحاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، بالإضافة إلى قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني، وقال وزير الخارجية الامريكي ان النظام الإيراني عبارة عن مجموعة من المتطرفين يهتفون بالموت لأميركا منذ عام تسعة وسبعين، ويصعب إيجاد شخص معتدل داخل النظام الإيراني لبناء علاقة طبيعية معه.

Thanks to our sanctions, Iran’s proposed military budget is down 24% this year.



We’ve targeted more than 1,500 individuals and entities, depriving the regime of $70 billion that would’ve been used to fund terrorism, ballistic missiles, and nuclear programs.



#MaximumPressureWorks pic.twitter.com/opwwFNzDMg

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 12, 2021

