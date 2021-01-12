وزارة المالية: زيادة نفقات 2021 لتغطية احتياجات الدولة

2021/01/12 | 18:45 - المصدر: قناة التغيير

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ارجعت وزارة المالية زيادة النفقات التي تضمنها مشروع موازنة العام الحالي إلى توفير السيولة اللازمة لتامين احتياجات الدولة وموظفيها.

وذكر بيان للوزارة، ان زيادة التخصيصات بلغت اثنين وستين ونص ترليون دينار، باستثناء القروض الاجنبية والمحلية واشار البيان إلى أن زيادة النفقات جاءت ايضا لتلبية كلف الزيادات وسد الشواغر وتعيين الأطباء وذوي المهن الصحية خلال السنتين السابقة كما تضمنت كلف إعادة المفسوخة عقودهم للجهات الأمنية كافة فضلا عن التطوع في القوات المسلحة.

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