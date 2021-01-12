2021/01/12 | 18:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / كربلاء…

كشف عضو مجلس محافظة كربلاء المنحل ناصر الخزعلي، الثلاثاء، عن تعرض مشروع الطريق الربط الشمالي المخصص للشاحنات للاندثار بعد صرف ١٣ مليار.

وقال الخزعلي لوكالة /المعلومة/ ان “مشروع الطريق الرابط الشمالي الخاص بتحويل الشاحنات الى خارج المحافظة من جهة الخط الاستراتيجي الى الخنافسة ومن ثم الى طريق بغداد تعرض للاندثار، بعد ان بوشر العمل فيه في العام ٢٠١٧ وصرف مبلغ ١٣ مليار من مجموع الكلفة المالية للمشروع البالغة ٢٠ مليار وتوقف عن العمل بعد إكمال ٢ كيلو متر منه”.

وأضاف أن “المشروع يبلغ طوله ٢٤ كيلو متر، وكان من المفترض تنفيذه على مرحلتين الا ان الشركة المنفذة لم تكمل المرحلة الاولى وتوقفت عن العمل على الرغم من أن المشروع ضمن مشاريع تنمية الاقاليم التي صرفت إليها الأموال”.



انتهى٢٥ ش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء.. اندثار مشروع بقيمة ٢٠ مليار دينار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء.. اندثار مشروع بقيمة ٢٠ مليار دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).