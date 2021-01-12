عاجل | بومبيو: ايران ساعدت القاعدة لتنفيذ هجمات 11 سبتمر

2021/01/12 | 18:47 - المصدر: قناة التغيير

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بومبيو: طهران سمحت للقاعدة بجمع الأموال وتتواصل مع قادتهم في كل أنحاء العالم

بومبيو: تنظيم القاعدة لديه علاقات استراتيجية مع ايران منذ ثلاثة عقود

إيران ساعدت في التخطيط لضربات الحادي عشر من سبتمبر

تنظيم القاعدة أصبح لديه مقر جديد هو الجمهورية الإيرانية

بومبيو: ايران ساعدت القاعدة لتنفيذ هجمات 11 سبتمر

بومبيو: عضو القاعدة أبو محمد المصري قتل في أغسطس الماضي في العاصمة الإيرانية طهران

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