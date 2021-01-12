نائب: الموازنة سمحت لكردستان ببيع الفائض النفطي دون علم بغداد

2021/01/12 | 18:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكد عضو مجلس النواب حازم الخالدي، الثلاثاء، ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 منح حكومة اقليم كردستان امكانية بيع فائض النفط دون العودة لبغداد وهذا يخالف القوانين.

وقال الخالدي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “بنود الموازنة الاتحادية لعام 2021 تضم عدد كبير من الفقرات المخالفة للقانون ومن بينها السماح لحكومة كردستان بيع فائض النفط المصدر دون العودة الى بغداد او تسليم ايراداته”، لافتا الى ان “هذه الفقرة ستلزم الاقليم بدفع 250 الف برميل يوميا فقط والفائض يتصرف به الاقليم دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية”.

واضاف ان “حصة الاقليم بموازنة 2021 بلغت أكثر من 13% بينما بغداد وباقي المحافظات 12،5 % فقط”، مبينا ان “آلية الموازنة تضمنت مخالفات لمبدأ العدالة الذي ضمنه الدستور”.

واكدت كتلة صادقون النيابية، اليوم الثلاثاء، انها قدمت اعتراضات كثيرة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية ٢٠٢١.



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