مكافحة الاجرام تلقي القبض على متهم بالسطو في العاصمة بغداد

2021/01/12 | 18:51 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت مفارز مكافحة الإجرام العاملة ضمن وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، الثلاثاء، القبض على متهم بالسطو المسلح في العاصمة بغداد.

وبينت المديرية في بيان تلقته 7sky، ان “عملية القاء القبض جاءت بعد توافر معلومات عن حادث سطو على احدى الدور السكنية ضمن منطقة شارع فلسطين، وعلى الفور باشرت قوة من مكتب اجرام باب الشيخ بالبحث والتحري وجمع المعلومات بعد اخذ الموافقات القضائية، حيث تمكنت القوة من التوصل الى المتهم والقبض عليه ولدى التعمق بالتحقيق اعترف بقيامه بالاشتراك مع متهمين آخرين بالسطو ليلا على الدار وسرقة مبلغ (60 مليون دينار عراقي مع مخشلات ذهبية)”.

واضاف “وقد تم تدوين اقوال المتهم قضائيا بالاعتراف امام قاضي التحقيق الذي قرر توقيفه وفق المادة ٤٤٣ ق.ع واصدر أمر قبض بحق بقية المتهمين الهاربين”.

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