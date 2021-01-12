الأهداف الخبيثة لتخفيض قيمة الدينار العراقي بإيعاز من وزير المالية الإنكليزي

2021/01/12 | 18:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / خالد ابراهيم

1- تصفير تبعات الأموال المسروقة للتستر على السارقين المتنفذين الذين سرقوا أموال المشاريع و العقود الوهمية و إستبدلوها بالدولار في البنك المركزي بواسطة إجازات الإستيراد الوهمية و أخرجوها خارج العراق بدون رجعة.

2- تجويع أكبر قدر ممكن من الشعب العراقي، و هؤلاء سيمكن شراء أصواتهم الإنتخابية بتوزيع البطانيات عليهم، لأن البطانية سيرتفع ثمنها بالنسبة إليهم و ستكون ذات قيمة كبيرة عندهم، و بذلك سيزداد عدد الذين سيشتركون في الإنتخابات لصالح المرشحين المتنفذين الذين سيوزعون البطانيات، و سيخسر المرشحون الذين لا يستطيعون توزيع البطانيات.

3- خلق كتلة شعبية فقيرة حانقة على الكتل الحاكمة ستستخدمها أمريكا للضغط على الكتل الحاكمة لمحاولة تمرير التطبيع و تخويفهم بالسحل في حالة عدم تمرير التطبيع.

4- إحداث المزيد من التفتيت الإجتماعي، ففي ظل الجوع يزداد الجهل و تزداد الجرائم و الفوضى في المجتمع و ستزداد شريعة الغاب أكثر مما هي الآن.

5- في ظل الجوع و الجهل و الفوضى التي ستحل بالعراق سيكون من السهل على القوى الخارجية تجنيد الكثير من الهامشيين في منظمات مسلحة منفلتة لإحداث المزيد من الضرر بالمجتمع.

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