كم بلغ عدد سكان العراق في 2020؟

2021/01/12 | 18:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التخطيط العراقية، الثلاثاء ، أن عدد سكان العراق لعام 2020 قد بلغ 40 مليونًا و150 ألف نسمة....

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