2021/01/12 | 18:52 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر امني، الثلاثاء، باستهداف محال لبيع المشروبات الكحولية في العاصمة بغداد.وقال المصدر، ان”رمانة صوتية انفجرت مستهدفة محلا لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة الكسرة التابعة للاعظمية شمالي بغداد”.واضاف، ان”الانفجار اسفر عن اضرار مادية فقط”.وقتل عامل واصيب اخر، بانفجار مزدوج استهدف محال لبيع المشروبات الكحولية في وقت سابق من اليوم، في العاصمة بغداد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استهداف محال لبيع المشروبات الكحولية في بغداد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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