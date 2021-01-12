عاجل: ناظم يكشف قرارات مهمة لمجلس الوزراء بشأن الانتخابات

2021/01/12 | 18:52 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة، حسن ناظم، الثلاثاء، عن قرارات مهمة بشأن الانتخابات.وقال ناظم، في المؤتمر الصحفي الاسبوعي، ان” مجلس الوزراء قرر اعفاء المواطنين من دفع الرسوم على الطرود البريدية، كما صوّت على دعم القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص”.واضاف ان” مجلس الوزاء قرر ايضاً منح الأولوية للقطاع الصناعي في المنافسة وتجهيز مؤسسات الدولة بمنتجاتها، فيما صوت على عد بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد واحدة من المسمتسكات الرسمية المعتمدة في دوائر الدولة”.واشار ناظم الى ان” مجلس الوزراء قرر منح الموظفين مدة 60 يوماً لتحديث بياناتهم البايومترية”، مؤكداً” عزم الحكومة اتخاذ اجراءات تشجيع المواطنين على المشاركة بالانتخابات”، […]

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