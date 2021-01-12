آخر تحديث: الدولار يسجل تراجعاً امام الدينار العراقي في بغداد وبعض المحافظات

2021/01/12 | 18:55 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

يؤشر أخر تحديث لسعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي عصر اليوم الثلاثاء، تراجعاً قليلاً في بغداد وبعض المحافظات عن ما كان عليه يوم أمس.

بغداد / بورصة الكفاح

بيع للمواطنين 143.700

شراء 1430

صيرفات الكرادة والحارثية

بيع 1440

شراء 1430

ديالى / سعر السوق

بيع 144.500

شراء 142.500

أربيل / بورصة

بيع 143.500

شراء 1420

السليمانية / بورصة

بيع 144.500

شراء 142.250

الموصل/ سوق الجملة

بيع 143.100

النجف/ بورصة

143.600

البصرة / بورصة

بيع 143.300

ذي قار/ سوق الجملة

بيع 143.600

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