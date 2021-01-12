آخر تحديث: الدولار يسجل تراجعاً امام الدينار العراقي في بغداد وبعض المحافظات

يس عراق – بغداد
يؤشر أخر تحديث لسعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي عصر اليوم الثلاثاء، تراجعاً قليلاً في بغداد وبعض المحافظات عن ما كان عليه يوم أمس.
بغداد / بورصة الكفاح
بيع للمواطنين 143.700
شراء 1430
صيرفات الكرادة والحارثية
بيع 1440
شراء 1430
ديالى / سعر السوق
بيع 144.500
شراء 142.500
أربيل / بورصة
بيع 143.500
شراء 1420
السليمانية / بورصة
بيع 144.500
شراء 142.250
الموصل/ سوق الجملة
بيع 143.100
النجف/ بورصة
143.600
البصرة / بورصة
بيع 143.300
ذي قار/ سوق الجملة
بيع 143.600
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